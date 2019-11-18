Розничный товарооборот в Беларуси в январе-октябре вырос на 4,6%

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в Беларуси в январе - октябре составил Br40,5 млрд, или 104,6% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

За десять месяцев оптовый товарооборот составил Br79,2 млрд, или в сопоставимых ценах 95,4% к уровню января - октября 2018 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br14 против Br12,8 за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,6% розничного товарооборота республики, в январе - октябре составил Br36,7 млрд, или 106,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2018 года.

Товарооборот общественного питания за десять месяцев составил Br2,4 млрд, или 106,9% в сопоставимых ценах к уровню января - октября прошлого года.-0-