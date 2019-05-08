Руководители крупнейшего в мире шахтостроительного холдинга посетили Нежинский ГОК

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители крупнейшего в мире шахтостроительного холдинга Redpath Group посетили Нежинский ГОК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании "Славкалий".

Топ-менеджеры из Германии, ЮАР, Монголии, Канады и Австралии ознакомились с уникальной для Европы технологией проходки стволов механизированными комплексами SBR. Машины были изготовлены специально для белорусского проекта в Германии, соответствуют самым высоким экологическим стандартам, не требуют применения взрывчатки и присутствия людей в забое.

В пресс-службе проинформировали, что стволопроходческие работы на объекте начались в конце прошлого года. Иностранные гости смогли спуститься на глубину ствола и оценить работу SBR.

Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год.

Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Его реализует ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.-0-