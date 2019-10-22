Румас: Беларусь стала одним из лидеров по экспорту софта

22 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь по экспорту софта на душу населения стала одним из лидеров стран Восточной Европы и СНГ. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, выступая сегодня в Москве в инновационном центре "Сколково" на международном форуме "Открытые инновации", передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас напомнил, что белорусский Парк высоких технологий получил мощный импульс к развитию буквально два года назад, когда в 2017 году глава государства Александр Лукашенко подписал декрет о цифровой экономике. "Мы решили создать благоприятный режим для творчества и инноваций, ликвидировать в нашем парке любой бюрократизм, - сказал премьер-министр. - Резидентам парка позволено вести бизнес и заключать сделки в Беларуси так, как они привыкли это делать в лучших юрисдикциях мира. Его резидентам дали налоговое льготы и оградили парк от вмешательства контрольных и надзорных органов".

Результаты действия этого декрета не заставили себя долго ждать. "И экспорт, и общая выручка парка растут на 30-40% в год, - сообщил Сергей Румас. - В этом году экспорт ожидается в размере $2 млрд, что является немаленькой суммой для такой небольшой страны, как Беларусь. По экспорту софта на душу населения Беларусь стала одним из лидеров Восточной Европы и СНГ".

В разы увеличились и доходы бюджета страны от деятельности Парка высоких технологий. По словам Сергея Румаса, даже несмотря на действующие льготные налоговые ставки, средний белорусский айтишник платит в бюджет в три раза больше, чем средний занятый в экономике. -0-

Румас: уровень ответственности общества должен встать вровень с развитием технологий Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, выступая в Москве в инновационном центре "Сколково" на международном форуме "Открытые инновации".