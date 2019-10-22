Румас: Беларусь успешно справляется с проблемой оттока кадров из IT-сферы

22 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь успешно справляется с проблемой оттока кадров из IT-сферы. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, выступая сегодня в Москве в инновационном центре "Сколково" на международном форуме "Открытые инновации", передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш опыт говорит о том, что утечка мозгов, которая раньше казалась катастрофой, сегодня не является тотальной проблемой, - подчеркнул Сергей Румас. - К нам стали возвращаться многие из тех, кто уехал раньше. А выпускники с IT-специальностью практически полностью остаются в стране. Буквально на прошлой неделе Президент Беларуси поддержал предложение правительства о создании на базе Парка высоких технологий IT-университета".

Вместе с тем Сергей Румас признал, что в некоторых других сферах, например в вопросе цифровизации всей страны, у Беларуси есть ряд нерешенных проблем и есть чему поучиться и у России, и в мире. "Поэтому мы всячески поддерживаем не только обмен опытом в рамках ЕАЭС, СНГ, но и синхронизацию процессов цифровизации в наших странах", - сказал премьер-министр.

В качестве одной из инициатив он обозначил идею о создании специального венчурного фонда в рамках ЕАЭС. "В наших странах рождается масса интересных стартапов и компаний, которые, получая финансирование в США и ЕС, затем меняют прописку. Почему бы нам совместно не инвестировать в перспективные разработки друг друга?" - сказал Сергей Румас. Он добавил, что к такому фонду могли бы присоединиться и другие страны, не входящие в ЕАЭС, но имеющие тесные связи с союзом.-0-