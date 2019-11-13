Румас: дорожные карты с РФ будут подписаны, только если интересы Беларуси будут учтены

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожные карты с РФ будут подписаны, только если интересы Беларуси будут учтены, заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы подпишем дорожные карты только в том случае, если интересы Беларуси будут учтены", - сказал Сергей Румас.

По его словам, одна из самых сложных дорожных карт - по Налоговому кодексу. "Страны самостоятельно развивали налоговое законодательство, и за очень короткий период его унифицировать сложно технически", - пояснил он. При этом он обратил внимание, что речь не идет о том, чтобы перейти на белорусский или российский кодекс, ставится задача взять лучшие практики в каждой стране и унифицировать подходы.

Глава правительства обратил внимание, что налоговая нагрузка в РФ ниже, и переход для белорусских субъектов хозяйствования на пониженные ставки налогов был бы благом. Но тогда возникает вопрос компенсации для бюджета, поскольку в этом случае будут выпадающие доходы. "Дискуссия с РФ идет как раз об этом - как Беларусь будет компенсировать выпадающие доходы, чтобы они не оказали негативного влияния на экономику", - пояснил Сергей Румас. При этом он считает, что по налоговой карте нерешаемых вопросов нет.

Как сообщалось, в начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и РФ были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Сейчас сторонам необходимо разработать 31 дорожную карту для реализации этой программы. Правительства Беларуси и РФ планируют представить президентам проекты дорожных карт к 1 декабря. Дорожные карты будут подписываться руководителями госорганов, программа действий по выполнению союзного договора - на уровне глав государств.-0-

Уход от барьеров и избыточного регулирования - Румас о задачах программы развития конкуренции Программа будет определять приоритеты и основные направления развития конкурентной политики в стране. Среди них - общее улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных барьеров, создание механизмов предотвращения избыточного регулирования и др.