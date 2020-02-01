Румас и Мясникович обсудили подходы к устранению барьеров в ЕАЭС

1 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Телефонный разговор председателя Евразийского межправительственного совета, премьер-министра Беларуси Сергея Румаса и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича состоялся сегодня по инициативе белорусской стороны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Сергей Румас поздравил Михаила Мясниковича со вступлением в должность, после чего стороны обсудили итоги Евразийского межправительственного совета, который прошел 31 января в Алматы, - отметили в пресс-службе. - Сергей Румас и Михаил Мясникович обменялись мнениями о первоочередных шагах по реализации принятых решений. В частности, речь шла о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, которые разрабатывает ЕЭК совместно со странами ЕАЭС".

Особое внимание уделено подходам по устранению существующих барьеров, изъятий и ограничений на рынке ЕАЭС, добавили в ЕЭК.

Представляющий Беларусь Михаил Мясникович приступил к исполнению обязанностей председателя Коллегии ЕЭК с 1 февраля. В 2020 году Беларусь председательствует также в органах Евразийского экономического союза - Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.-0-