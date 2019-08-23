Румас: идет диалог с торговыми сетями, рост цен на социально значимые товары приостановится

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост цен на социально значимые товары в Беларуси произошел из-за торговой надбавки, он приостановится. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

Сергей Румас констатировал, что цены на социально значимые товары, в частности на молочную группу, на крупы, возросли за счет увеличения торговой надбавки. "Сегодня у нас идет нормальный диалог с сетями. Мы показываем им этот резкий скачок цен. Думаю, что результатом этой работы будет то, что прирост цен по социально значимым товарам приостановится", - сказал премьер.

Если недобросовестные участники рынка будут выставлять необоснованные надбавки, то у МАРТ есть право вводить ценовое регулирование на отдельные группы товаров до 90 дней, напомнил Сергей Румас. "Нам не хотелось бы прибегать к этому инструменту. Он не использовался с 2016 года. Но если правительство будет видеть негативное развитие этой ситуации, то я не исключаю возврата к такому временному регулированию", - отметил он.

Анализ стоимости потребительской корзины показывает неравномерный рост цен на разные группы товаров и услуг. "Цены на социально значимые товары выросли более быстрыми темпами - на некоторые из них до 10%, что, конечно же, выше, чем общая инфляция. Эта тема является предметом пристального внимания со стороны Министерства антимонопольного регулирования и торговли", - подчеркнул Сергей Румас.

Рост на цен на социально значимые товары анализирует и экспертный совет, в который входят представители МАРТ, Национального банка, Белстата, ФПБ. В августе правительство расширило перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются МАРТ не более 90 дней в течение одного года.-0-