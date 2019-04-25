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Румас: набсовет МТЗ не будет вмешиваться в оперативную деятельность предприятия

Экономика 25.04.2019 | 12:26

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдательный совет на Минском тракторном заводе не будет вмешиваться в оперативную деятельность предприятия. Об этом заявил премьер-министр, председатель наблюдательного совета МТЗ Сергей Румас сегодня на заседании совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наблюдательный совет и его комитеты ни в коем случае не будут вмешиваться в оперативную деятельность предприятия. Мы вместе определим четкие показатели, которые должны выполняться, и оценка работы будет по выполнению этих показателей. Задача наблюдательного совета - поставить цели и затем контролировать их исполнение, - отметил Сергей Румас. - Непосредственно оперативное руководство предприятием - на директоре, стратегическое - на органах управления, в частности на наблюдательном совете".

В состав обновленного набсовета МТЗ, который возглавил Сергей Румас, входит еще один представитель государства и четыре независимых директора. Комплектование набсовета пока не завершено, при нем будут сформированы комитеты, которые займутся стратегией развития предприятия, а также финансовыми вопросами.

Благодаря работе набсовета дополнительные функции будут сняты с министра промышленности, который будет заниматься не стратегиями отдельных предприятий, а более глобальными вопросами, от которых зависит развитие промышленности в целом.

Набсовет вместе с руководством предприятия в дальнейшем будет заниматься в том числе борьбой с необоснованным посредничеством, вопросами импортозамещения, оптимизации затрат, выхода на новые рынки и др.

Сергей Румас перед заседанием набсовета ознакомился с работой Минского тракторного завода. Во время посещения речь шла в том числе о барьерах для работы на рынке России и доступе белорусско-российских сборочных предприятий к российской господдержке. В России есть меры поддержки для собственных производителей, но продукция белорусско-российских предприятий не всегда может воспользоваться такими льготами. Для этого все технологические операции должны проводиться на территории России. По словам министра промышленности Беларуси Павла Утюпина, это не может устраивать белорусскую сторону.

Глава правительства также поинтересовался степенью локализации на МТЗ и поручил проработать варианты ее увеличения.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники. Рентабельность продаж в I квартале составила 6,5%, чистая прибыль - Br18 935 тыс. На экспорт за I квартал поставлено почти 7,3 тыс. единиц техники, по предварительной оценке, экспортирована продукция на сумму $121,2 млн.-0-

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заседания, предприятие, Румас
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