Румас ознакомился с новым технологическим оборудованием ОАО "Сукно"

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетил сегодня ОАО "Сукно". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Премьер-министр посетил ткацко-приготовительный, прядильный и отделочный цехи. Ему продемонстрировали установленное технологическое оборудование, технологию производства и отделки суконных тканей, ассортимент выпускаемой и предполагаемой к выпуску продукции.

Сергей Румас также заслушал доклад о ситуации на предприятии и выполнении поручений Главы государства о подготовке экономически обоснованного предложения по развитию ОАО ”Сукно“ с учетом сохранения бренда, численности и квалификации работников.-0-