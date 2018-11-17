Румас ознакомился с новым технологическим оборудованием ОАО "Сукно"

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетил сегодня ОАО "Сукно". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского правительства.
Премьер-министр посетил ткацко-приготовительный, прядильный и отделочный цехи. Ему продемонстрировали установленное технологическое оборудование, технологию производства и отделки суконных тканей, ассортимент выпускаемой и предполагаемой к выпуску продукции.
Сергей Румас также заслушал доклад о ситуации на предприятии и выполнении поручений Главы государства о подготовке экономически обоснованного предложения по развитию ОАО ”Сукно“ с учетом сохранения бренда, численности и квалификации работников.-0-
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