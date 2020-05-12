Румас поручил МАРТ мониторить цены на социально значимые товары и не допустить перебоев с импортом

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Сергей Румас поручил Министерству антимонопольного регулирования и торговли мониторить цены на социально значимые товары и не допустить перебоев с импортом. Об этом глава правительства сообщил сегодня на заседании Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Актуальной остается проблема ценового регулирования. Прошу МАРТ держать на ежедневном контроле мониторинг исполнения постановления №30 (постановление "О регулировании цен на социально значимые товары". - Прим. БЕЛТА). Есть нарекания от поставщиков, вы докладываете об этой дискуссии и вчера внесли изменения в это постановление. Исключительно важно не допустить перебоев с поставками товаров по импорту", - отметил Сергей Румас.

Как сообщалось, Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением от 15 апреля 2020 года №30 ввело государственное регулирование цен на социально значимые товары. Это 26 позиций, в том числе свежая рыба, масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, соль, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), куриные яйца, молоко, сыр, детское питание, питьевая вода, мыло, спички, туалетная бумага.-0-