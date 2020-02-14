Румас предложил предприятиям по производству одежды объединяться в ассоциации

14 февраля, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Предприятиям по производству одежды стоит объединяться в ассоциации, чтобы они отстаивали отраслевые интересы. Такое мнение высказал премьер-министр Сергей Румас сегодня по время посещения ООО "Марк Формэль", передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо объединяться и создавать ассоциации, чтобы они лоббировали ваши интересы во всех госорганах. Чтобы не вы ходили и говорили, что системно надо что-то решить, а они. Желательно, чтобы такие объединения создавались не по команде сверху, а по вашей инициативе, чтобы вы сами дошли и поняли. Так ваши отраслевые интересы не будут "замыливаться", их будут представлять и отстаивать. Создадите вы, а мы будем обязывать всех, чтобы ассоциации принимали, слушали и давали им обратную связь", - сказал Сергей Румас.

Премьер посетил частное предприятие вместе с председателем Миноблисполкома Александром Турчиным. Директоры ООО Светлана Сипарова и Андрей Сериков рассказали о текущем состоянии и перспективах развития предприятия, показали производственные цеха, познакомили с оборудованием, а также с ассортиментом выпускаемой продукции.

По словам Андрея Серикова, сегодня предприятие насчитывает более 200 магазинов в четырех странах. Сумма привлеченных инвестиций за 10 лет превысила $25 млн. С 2009 года открыто 14 фабрик, создано более 3 тыс. рабочих мест. В этом году запустили новые технологии окрашивания одежды с градиентным переходов из одно цвета в другой.

В планах - осваивать новые материалы и технологии для создания одежды спорта высоких достижений, формирование собственного коммерческого IT-продукта для прогнозирования продаж в рознице и для управления предприятием, а также создание 30 магазинов в год.

ООО "Марк Формэль" было создано в 2009 году в Узденском районе, где располагается основное производство по пошиву трикотажных изделий и нижнего белья. Филиал предприятия в Заславле был создан в 2013 году на базе местной картонажно-полиграфической фабрики. Здесь производится импортозамещающая продукция: детские, женские и мужские чулочно-носочные изделия.

Также во время поездки в Минский район премьер-министр посетил предприятие по производству обоев ООО "Профистиль". Во время визита Сергей Румас отметил хорошие перспективы развития завода и пообещал поддержку со стороны правительства.-0-

Фото Оксаны Манчук