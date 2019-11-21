Румас примет участие в инвестиционном саммите "Восточного партнерства" в Лондоне

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас направился с двухдневным рабочим визитом в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Лондоне глава белорусского правительства проведет встречи с членом британской королевской семьи принцем Майклом Кентским и президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти. Пройдут переговоры с руководством компании CAD CAM Automotive, по итогам которых ожидается подписание соглашения о создании сборочного производства белорусских электробусов в Великобритании.

Сергей Румас 22 ноября примет участие в первом инвестиционном саммите Европейского банка реконструкции и развития для стран - участниц "Восточного партнерства". В этот же день запланированы отдельные встречи с руководством ЕБРР, Европейского инвестиционного банка. Ожидается подписание документов в развитие сотрудничества Беларуси с европейскими банками.

Программой рабочего визита также предусмотрены переговоры Сергея Румаса с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом и премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.-0-