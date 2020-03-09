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09 марта 2020, 10:56

Румас прокомментировал падение цен на нефть в мире и колебания на валютном рынке

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
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9 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Пока еще нельзя оценить все последствия резкого снижения цен на нефть и девальвации российского рубля. Об этом БЕЛТА заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя ситуацию на соответствующих рынках и то, как это влияет на Беларусь.

"Думаю, сейчас еще нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Россияне выпустили заявление, что Минфин будет продавать валюту. Это такое неординарное решение. И первые несколько дней этой недели покажут, как будет развиваться ситуация с российским рублем. Соответственно, и наш Национальный банк исходя из этого будет выстраивать свою стратегию", - отметил премьер-министр.

"В любом случае Национальный банк будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль", - заявил Сергей Румас.

Отвечая на вопрос, будут ли задействованы какие-то резервы, руководитель правительства сказал: "Если Национальный банк будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру спроса и предложения, то это не будет приводить к излишнему расходованию золотовалютных резервов. В этом заключается его стратегия".

Сергей Румас также ответил на вопрос, какие плюсы или минусы для Беларуси несет в себе падение цен на нефть в мире. "Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе", - сказал он.

Премьер-министр подтвердил, что это равным образом влияет и на переговоры с альтернативными поставщиками нефти.

Как сообщала БЕЛТА со ссылкой на ТАСС, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала на 48,9% и находится на отметке в $27,72 за баррель. Агентство Bloomberg отмечает, что нынешнее падение цен на нефть стало сильнейшим с 1991 года, когда завершилась война в Персидском заливе.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. В частности РФ настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.

На резкое снижение стоимости нефти уже отреагировали мировые фондовые рынки. Так, фьючерсы индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упали на 145,10 пункта (4,90%). Фьючерсы промышленного индекса Dow Jones сократились на 1245 пунктов (4,85%). Фьючерсы электронной биржи Nasdaq снизились на 410 пунктов (4,82%).

Резкое снижение мировых цен на нефть стало причиной массовой распродажи акций на азиатских фондовых рынках. Гонконгский индекс Hang Seng при открытии торгов сократился более чем на 1 тыс. пунктов, или почти на 3,9%. В негативной зоне также проходят торги на фондовых площадках Китая, Японии, Сингапура, Республики Корея, Таиланда. В Гонконге почти на 10% подешевели акции китайского гиганта Petrochina. Сразу на 17% обесценились бумаги Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC).

Ситуация на нефтяном рынке оказывает давление и на курс российского рубля. Курс доллара к российскому рублю на международном рынке Forex достиг в понедельник отметки в 73,47 рубля, евро поднимался до 83,77 рубля, свидетельствуют данные торгов.-0-

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