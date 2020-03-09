На новостных лентах сегодня в топах обвал мировых цен на нефть. Снижение более чем на 40% произошло на фоне того, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. В результате ослаб российский рубль, что не могло не отразиться на стоимости белорусской национальной валюты. Почему ситуацию на нефтяном рынке нельзя назвать неуправляемой и чем может обернуться сиюминутное желание отправиться в обменник, корреспонденту БЕЛТА рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Падение мировых цен на нефть - это не только результат переговоров стран ОПЕК+. "Это связано с естественной динамикой нефтяного рынка. На фоне решений ОПЕК и заявлений об увеличении поставок многими нефтедобывающими странами ожидания продавцов и покупателей были связаны с увеличением объемов нефти. В итоге сработал закон спроса и предложения, и цена упала. Впрочем, в последние две-три недели она и без того колебалась на фоне снижения объемов производства в Китае. Такая же ситуация с резкими падениями и взлетами цены будет наблюдаться в ближайшие полгода", - считает Алексей Авдонин.

По его словам, на мировом нефтяном рынке сейчас можно наблюдать изменения системы управления, вводятся новые правила. "Когда рынок меняется структурно, меняются правила, условия работы на нем, то это неизбежно приводит к тем колебаниям, которые мы сейчас видим. Снижается цена на нефть, следом дешевеют валюты стран, которые занимаются производством нефти, падают акции нефтедобывающих компаний. Проблемы, разногласия между ключевыми игроками рынка накапливались давно. Не надо считать, что нынешняя ситуация - это катастрофа или неуправляемый кризис. В действительности она носит рыночный характер. А рынок как саморегулирующийся институт выйдет на ту точку равновесия, которая приведет к справедливой цене на нефть и на национальные валюты", - сказал он.

Аналитик прогнозирует, что нефть и далее будет какое-то время снижаться. "Но это продлиться недолго. В последующем установиться взвешенная цена, она будет даже больше нынешних $30 за баррель, выдвинется на уровень $45. Одновременно это приведет к стабилизации российской валюты. Пока же, в течение этой, следующей недели, ее курс будет резко колебаться. Однако это надо рассматривать как временное явление", - убежден Алексей Авдонин.

Стоимость белорусского рубля также будет изменяться (с учетом того, что российский рубль входит в валютную корзину Беларуси), однако без столь же резких колебаний, как на валютном рынке страны-соседки. Поэтому Алексей Авдонин предостерегает от покупки иностранной валюты сейчас на растущем тренде, если в ней нет острой необходимости. "Это однозначно приведет к потере сбережений, которые были накоплены в белорусских рублях. Уже многие центробанки заявили, что никаким образом не будут регулировать или удерживать курс национальных валют. То есть: не исключено, что через неделю-две тренд поменяется, и курс будет снижаться. И те, кто купил валюту сегодня на повышающем курсе, могут потерять на разнице", - отметил эксперт и призвал здраво оценивать ситуацию.

Нацбанк уже заявил о том, что будет придерживаться рыночной позиции и не станет сдерживать белорусский рубль. Его стоимость будет изменяться в зависимости от мировых трендов, курс будет формироваться на основе спроса и предложения. "Надо понимать, что ослабление национальной валюты ведет и к положительным моментам. Экспорт становится дешевле, что позволяет получать дополнительные конкурентные, ценовые преимущества на иностранных рынках. В этой ситуации нашим производителям, экспортерам надо активизироваться, быстро среагировать, поменять ценовые предложения на зарубежных рынках и предложить продукцию по интересным для покупателей ценам. Поймав тренд, мы сможем заработать на колебаниях", - пояснил Алексей Авдонин.

То же касается и снижения мировых цен на нефть. "Мы находимся в более выгодных условиях по возможности приобретения нефти у других поставщиков, а также у России. Хотя есть и обратная сторона. Нефтепродукты, которые экспортирует Беларусь, тоже будут дешеветь. В этой связи концерну "Белнефтехим" и нефтеперерабатывающим предприятиям важно не допустить ценовой разницы. В отсутствие стабильной договоренности с Россией есть возможность быть более гибкими в ценообразовании, есть пространство для маневра с новыми поставщиками для покупки нефти по актуальным ценам. Главное - суметь продать нефтепродукты на экспорт и заработать на разнице", - подытожил эксперт.

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