Румас: рост зарплаты должен быть увязан с ростом производительности труда

31 октября, Речица /Корр. БЕЛТА/. Рост заработной платы должен быть увязан с ростом производительности труда. Эту задачу актуализировал премьер-министр Сергей Румас, посещая сегодня предприятия деревообработки в Речице, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководителю правительства доложили о реализации двух инвестпроектов в райцентре: "Реконструкция и развитие действующих производств с внедрением комплекса энергосберегающих мероприятий, организация производства древесно-волокнистых плит МДФ/ХДФ в ОАО "Гомельдрев", а также "Модернизация производства ДСП в ОАО "Речицадрев".

Так, на заводе МДФ ОАО "Гомельдрев" было отмечено, что предприятие набирает обороты. В основном продукция отгружается в Польшу, Украину, прорабатывается выход и на другие рынки. Кроме того, осваиваются новые направления, например, выпуск ламината 33-го класса (в настоящее время упор сделан на 32-й класс).

В среднем за девять месяцев предприятие работало на 107% от заложенных производственных мощностей, в некоторые месяцы и вовсе на 114-115%. За январь-сентябрь удалось получить более Br81 млн выручки. В то же время рост заработной платы опережает рост производительности труда. В этой связи премьер-министр обратил внимание на необходимость соблюдения соотношения темпов роста производительности труда и зарплаты.

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