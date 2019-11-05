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05 ноября 2019, 10:39

Румас: ситуация в экономике Беларуси не устраивает правительство

Во время заседания
Во время заседания

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в экономике Беларуси не устраивает правительство. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета Министров по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается итогов января-сентября текущего года, то нельзя сказать, что ситуация в экономике устраивает правительство", - сказал Сергей Румас. Глава правительства напомнил, что до завершения года остается меньше двух месяцев, времени для задействования резервов, которые по каким-либо причинам не были использованы в этом году, крайне мало.

"Оценка работы отдельных государственных органов отражена в протокольной записи, как и меры дисциплинарного воздействия к их руководителям. Эти предложения обсудим, но хочу предупредить, что это только первый подход к оценке результатов работы за год", - сказал премьер-министр.

Среди положительных тенденций - в целом в этом году обеспечен рост экономики при сохранении макроэкономической сбалансированности. Инфляция удерживается в пределах запланированных значений, сальдо внешней торговли товарами и услугами положительное - более $520 млн, стабильно работает валютный и депозитный рынок. Чистая продажа валюты населением составила $638 млн, субъектами хозяйствования - $719 млн. Продолжают расти срочные рублевые депозиты населения.

Республиканский бюджет в этом году исполняется, как и планировалось. "Обязательства правительства в иностранной валюте выполнены своевременно и в полном объеме. При этом золотовалютные резервы страны с начала года увеличились на $2 млрд и на 1 ноября составили $9,2 млрд", - отметил премьер-министр.

Реальные денежные доходы населения в январе-августе выросли на 6,8%.

Вместе с тем не выполнены важнейшие параметры по росту производительности труда и экспорту, отстает от прогноза и темп роста ВВП. "Очевидно, что замедление темпов роста ВВП обусловлено отрицательной динамикой в ключевых отраслях экономики. Замедляются темпы роста промышленности. За 9 месяцев объем промышленного производства составил 100,7%, не решается системная проблема - отсутствие оборотных средств", - обратил внимание Сергей Румас.

Снижение промышленного производства закономерно потянуло вниз транспортные услуги и оптовый товарооборот. "В транспортной сфере с начала года мы уже просели на 2,3 процентного пункта, в оптовой торговле - на 3,4 процентного пункта", - заметил глава правительства.

Премьер-министр поручил обозначить в сегодняшних докладах четкие меры по выходу на обещанные параметры, особое внимание уделить вопросам сокращения затрат в подчиненных организациях и мерах по обеспечению роста производительности труда.-0-

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