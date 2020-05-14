Румас: все обязательства по выплате госдолга в 2020 году будут выполнены безусловно и в срок

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все обязательства страны, которые приходятся к погашению в 2020 году, будут выполнены безусловно и в срок. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Сергей Румас по итогам доклада Президенту, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам премьер-министра, за четыре месяца этого года как республиканский, так и местные бюджеты исполнены с профицитом. "В обоих случаях профицит по Br600 млн. Это говорит о том, что расходы и доходы бюджета сбалансированы", - сказал он.

Сергей Румас подчеркнул, что Беларусь полностью и в срок рассчитывается по всем внешним займам. В то же время структура этих займов претерпит изменения с учетом сложившейся ситуации в мире. "Мы больше рассчитывали на привлечение средств от размещения еврооблигаций. Но сегодня ситуация на рынках капитала не такая благоприятная: и заимствования подорожали, и рынки по сути не работают так, как хотелось. Но у нас есть другие источники, и все обязательства страны, которые приходятся к погашению в 2020 году, будут выполнены безусловно и в срок", - заверил премьер-министр.

Журналисты поинтересовались ходом переговоров с МВФ. Как сообщалось, правительство Беларуси и Национальный банк обратились в МВФ с заявкой на получение быстрого финансирования в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации. Исходя из условий доступа к инструменту быстрого финансирования, Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно $900 млн.

"Мы находимся в постоянном контакте с Международным валютным фондом. Идет обычная бюрократическая работа, мы предоставляем документы. По срокам пока, к сожалению, не могу сказать. Но то, что все переговорщики находятся в постоянном контакте дистанционно (это понятно в условиях пандемии), я могу подтвердить. Здесь все движется позитивно", - ответил Сергей Румас.

По данным на 1 апреля, внешний государственный долг Беларуси составил $16,6 млрд, уменьшившись с начала года на $0,5 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,9%.

В январе-марте привлечены внешние государственные займы на сумму $247,7 млн, в том числе $222,7 млн - правительства и банков России, $12,8 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $8 млн - МБРР, $4,2 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в первом квартале составило $504,9 млн, из которых $221,6 млн - правительству России, $171,2 млн - банкам Китая, $88,3 млн - ЕФСР, $22 млн - МБРР, $1,3 млн - ЕБРР и СИБ, $0,5 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 апреля составил Br53,7 млрд и увеличился по сравнению с началом текущего года на Br8,9 млрд, или на 19,9%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля составил Br10,4 млрд, увеличившись с начала года на Br1,7 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%.-0-