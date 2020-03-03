Рыбаков: поставка в Беларусь нефти от небольших российских компаний создаст конкурентную среду

3 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Поставка в Беларусь нефти от небольших российских компаний создаст хорошую конкурентную среду. Такое мнение высказал журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Руководитель ведомства рассказал, что работа в области альтернативных поставок нефти ведется в том числе на российском рынке. "У нас традиционно были большие поставщики. Сейчас активно работаем над привлечением на переработку на наших НПЗ нефти сорта Urals именно небольших добывающих компаний. В марте оцениваем первые поставки. Дальше будем расширять сотрудничество. Это также создаст хорошую конкурентную среду как на рынке Беларуси, так и на внутреннем рынке России", - уверен Андрей Рыбаков.

Как ранее сообщалось БЕЛТА, нефть без премии в первом квартале, кроме группы компаний "Сафмар", будут поставлять в Беларусь 5 российских компаний. "Эти 5 компаний - новые поставщики, с которыми мы еще не работали. То есть вместе с "Сафмаром" на первый квартал у нас 6 компаний, которые будут с нами работать по рыночной цене без премии", - уточнял пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Позже стало известно, что российская группа компаний "Сафмар" поставит в Беларусь в марте 300 тыс. т нефти, "УДС нефть" - 50 тыс. т. Комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможных поставках нефти в Беларусь "Роснефтью" и "Татнефтью", Александр Тищенко отмечал, что переговоров по поставкам на март с ними не ведется.

В марте также ожидается поставка в порт Клайпеды 160 тыс. т российской нефти для белорусских НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии.

Кроме того, сделка с азербайджанской Socar предусматривает в марте поставку двух танкеров нефти - это около 160 тыс. т. В Беларусь нефть будет доставлена через Украину по нефтепроводу Одесса - Броды.

Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. В правительстве также заявляли, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.

Премьер-министр Сергей Румас в начале совещания у Президента доложил, что с конца декабря прошлого года НПЗ Беларуси вынуждены работать в условиях сниженной загрузки производственных мощностей. "Объем переработки нефти в январе-феврале 2020 года составил 1 млн 850 тыс. т нефти, "Нафтан" - 892 тыс. т, Мозырский НПЗ - 962 тыс. т", - сказал он.-0-