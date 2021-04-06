РЖД предоставит скидки на экспортные перевозки сырой нефти в Беларусь

6 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Правление ОАО "РЖД" под председательством генерального директора компании Олега Белозерова приняло решение установить скидки в рамках тарифного коридора на экспортные перевозки сырой нефти в цистернах с ряда станций Южно-Уральской железной дороги назначением на станции Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги при следовании через российские пограничные станции Злынка и Рудня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе РЖД.

Размер дисконта составит: 26,3% - при перевозке со станции Сорочинская; 33,5% - при перевозке со станций Бузулук, Каргала, Оренбург и Красногвардеец.

"Специальный тариф вступит в силу с 1 мая и будет действовать до конца текущего года при условии выполнения суммарного гарантированного объема перевозок сырой нефти по этим маршрутам в размере не менее 0,95 млн т в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года", - отметили в пресс-службе.

В РЖД напомнили, что ранее была введена долгосрочная 50%-ная скидка на перевозки нефтепродуктов со станций Барбаров и Новополоцк в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги, а также на возврат порожних цистерн из-под таких перевозок. Это специальное условие будет действовать до конца 2025 года.-0-