С 1 января обменять старые деньги можно будет только в Нацбанке

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января обменять денежные знаки образца 2000 года можно будет только в Национальном банке, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В Нацбанке напомнили, что 31 декабря 2019 года заканчивается период, когда денежные знаки образца 2000 года можно обменять на денежные знаки образца 2009 года в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях. С 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года включительно старые деньги можно будет обменять на новые только в Нацбанке по адресу г. Минск, ул. Толстого, 6. Обмен производится без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения.

С 1 января 2022 года деньги образца 2000 года станут недействительными.

По состоянию на 1 декабря 2019 года из обращения изъято 98% от суммы денежной наличности старого образца и 60,6% от количества банкнот, находившихся в обращении на 1 июля 2016 года. Банкноты крупных номиналов ((Br50 тыс., Br100 тыс., Br200 тыс.) изъяты из обращения практически полностью - более 99% от общего количества. Уровень изъятия банкнот средних номиналов (Br5 тыс., Br10 тыс. и Br20 тыс.) составил 75,5%. Также выведено из обращения 39,8% банкнот мелких номиналов (Br100, Br500 и Br1000).

Деноминация официальной денежной единицы - белорусского рубля - проведена 1 июля 2016 года. В обращение выпущены семь номиналов новых банкнот образца 2009 года - Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br200 и Br500 и восемь номиналов монет - 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также Br1 и Br2. Находившиеся в обращении банкноты образца 2000 года обмениваются на банкноты и монеты образца 2009 года в соотношении 10 000 к 1.-0-