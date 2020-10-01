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01 октября 2020, 10:04

Сахарная свекла в Беларуси убрана с четверти площадей

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Уборочная кампания"
ФОТОФАКТ: Уборка сахарной свеклы в Гродненском районе
Аграрии Минской области убрали картофель более чем с половины площадей

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сахарная свекла в Беларуси убрана с четверти запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 1 октября, сахарная свекла убрана с 21,6 тыс. га, что составляет 26,2% уборочной площади. Собрано 983,7 тыс. т при средней урожайности 455 тыс. га. Сахаристость свеклы составляет 15,69%. Картофель в сельхозорганизациях убрали с 66,6% площадей (16,7 тыс. га), накопано 485,6 тыс. т (урожайность 290,6 ц/га). Что касается овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 3,48 тыс. га (58,1% к плану), собрано 63 тыс. т при урожайности 180,9 ц/га.

Кукуруза в Беларуси убрана с 572,8 тыс. га, что составляет 46,9% запланированной площади. На силос и зеленый корм убрано 559,5 тыс. га (57,3% плана), собрано 13,47 млн т зеленой массы при урожайности 240,8 ц/га. Продолжается уборка кукурузы на зерно: работы проведены на 13,3 тыс. га (5,43% плана), намолочено 78,3 тыс. т.

Всего по стране намолочено 8,131 млн т зерна при средней урожайности 36,9 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,9 ц/га). В Минской области собрали 2 млн т зерна, Гродненской - более 1,5 млн т, Брестской - свыше 1,3 млн т, Могилевской - более 1,1 млн т, Витебской - свыше 1 млн т, Гомельской - более 900 тыс. т.

Оборачивание лент льна проведено на 37,4 тыс. га (78,5% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 40,2 тыс. га (84,5% от плана), заготовлено 124 тыс. т при средней урожайности 37,2 ц/га.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 852,5 тыс. т сена (84,4% от плана), 13,295 млн т сенажа (105,5%) и 11,653 млн т силоса (60,8%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 78,3% от плана.-0-

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Беларусь Министерство сельского хозяйства и продовольствия сельское хозяйство уборочная
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