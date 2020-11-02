Сахарную свеклу в Беларуси убрали почти с 80% площадей

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сахарную свеклу в Беларуси убрали с 65,4 тыс. га, что составляет 79,3% уборочной площади, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 2 ноября, собрано 3,105 млн т сахарной свеклы при средней урожайности 475 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,25%. Что касается других овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 5,28 тыс. га (88,1% от плана), собрано 133,9 тыс. т при урожайности 253,8 ц/га.

Кукурузу убрали с 1,071 млн га (87,9% запланированной площади). На силос и зеленый корм убрано 947,6 тыс. га (94,3% плана), собрано 22,093 млн т зеленой массы при урожайности 233,2 ц/га. Уборка кукурузы на зерно тоже продолжается: работы проведены на 123,6 тыс. га (57,8% плана), намолочено 859,1 тыс. т.

Всего по стране намолочено 8,918 млн т зерна вместе с кукурузой при средней урожайности 38,5 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 34,4 ц/га). В Минской области собрали 2,2 млн т зерна, в Гродненской - 1,7 млн т, Брестской - 1,5 млн т, Могилевской - 1,2 млн т, Витебской - свыше 1,1 млн т, Гомельской - более 1 млн т.

В Беларуси заготовлено 13,728 млн т сенажа (108,9%) и 18,981 млн т силоса (99%). Всего в этом году планировалось получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов. К этому времени заготовлено 101,6% плана.-0-