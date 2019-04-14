Савиных рассказал о перспективных направлениях сотрудничества Беларуси и Турции

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных в программе "Главный эфир" на "Беларусь 1" рассказал о перспективных направлениях сотрудничества Беларуси и Турции, сообщает БЕЛТА.

За последние 4-5 лет существенно увеличился товарооборот между нашими странами. Сейчас он достигает почти $1 млрд. Вместе с тем, перспективы двусторонних отношений далеко не исчерпаны. "Беларусь и Турция уделяют особое внимание промышленному развитию, потому что реальный сектор фактически формирует благосостояние нации. Для Беларуси - это создание совместных предприятий машиностроительного комплекса, то есть готовой техники. Для Турции существуют очень серьезные перспективы в производстве автокомпонентов непосредственно в Беларуси для Евразийского экономического сообщества в целом, ну и для нашей промышленности также", - рассказал Андрей Савиных

По его словам, приоритетом взаимодействия является банковский сектор. "Банковское сотрудничество между нашими странами имеет интересный аспект. Мы можем переключиться на национальные валюты в двусторонних взаиморасчетах, а это позволит укрепить финансовую стабильность как в Турции, так и в Беларуси. Это важный момент, который будет стимулировать взаимную торговлю. Речь также идет о создании банка с турецким капиталом на территории Беларуси", - отметил посол.

Вопросы торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, перспективы создания сборочных производств машиностроительного комплекса будут обсуждаться 16 апреля в Анкаре во время белорусско-турецкого бизнес-форума. "Я уверен, что приоритетное внимание будет также уделено расширению научного и технологического сотрудничества. Здесь у нас у же имеются серьезные заделы, мы приступаем к более плотному взаимодействию по созданию новых инновационных продуктов и их коммерциализации. Безусловно, важным станет диалог по межуниверситетскому взаимодействию. Речь пойдет об обмене студентами и преподавателями, о создании совместных обучающих курсов и программ. В перспективе надеемся выйти на совместный университет, дипломы которого будут признаваться и в Турции, и в Беларуси автоматически", - подчеркнул Андрей Савиных.

Посол добавил, что турецкий рынок имеет свои особенности. Он открыт для всех поставщиков в силу географического положения Турции. "Сюда любая компания может достаточно быстро и легко доставить свой товар, поэтому существует жесткая ценовая конкуренция. Но мы говорим очень часто: сумел победить турецкий рынок, значит преград не будет нигде больше в мире. Это реальность, с которой мы сталкиваемся. К сожалению, многие производители в Беларуси говорят: для нас турецкий рынок не премиальный, цены достаточно конкурентные и не очень высокие. Но емкость рынка очень велика", - сказал он.-0-