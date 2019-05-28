Сбор и переработку отходов в Беларуси организовали менее 1% производителей и поставщиков товаров

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Менее 1% производителей и поставщиков товаров и упаковки в Беларуси самостоятельно организовали сбор и переработку отходов потребления, сообщила журналистам главный специалист по информационной работе ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Нина Кульбеда, передает корреспондент БЕЛТА.

Главный специалист напомнила, что по указу №313 "О некоторых вопросах обращения с отходами потребления" у предприятий есть две альтернативы выполнения обязанностей по сбору, использованию и обезвреживанию товаров в упаковке, которые поступили на внутренний рынок. Так, они могут самостоятельно организовать систему сбора отходов от населения - установить контейнеры, открыть приемные пункты, проводить акции для покупателей по приему старой техники. Второй вариант - вносить плату за такую работу на счет оператора вторичных материальных ресурсов.

С 1 апреля ставки утилизационного сбора для организаций увеличились. Например, если ранее импортеры и производители пластиковой упаковки или изделий из пластмассы платили Br160 в расчете на тонну продукции, то теперь - Br180. Утилизационный сбор для импортеров и производителей электроники (смартфонов, телевизоров, бытовой техники) увеличился с 1% до 3% от контрактной стоимости товара.

"Сейчас более 16 тыс. субъектов хозяйствования заключили договоры с оператором и менее 1% организуют сбор отходов и их передачу на переработку. Увеличение платы должно стать стимулом для предприятий организовать собственную систему сбора", - отметила Нина Кульбеда.

По ее словам, ежегодно по заявкам предприятий за счет средств оператора закупаются контейнеры. В том числе для Минска приобретено более 8,2 тыс. баков для раздельного сбора мусора. Средства также идут на финансирование сортировочных линий, модернизацию предприятий, которые из вторсырья изготавливают продукцию, на научные исследования, информационную работу с населением. Так, за последние пять лет установлено 40 сортировочных линий, введено в строй три производства по переработке отходов пластика. -0-