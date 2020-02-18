Сечин о переговорах с Лукашенко: мы настроены конструктивно

18 февраля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Главный исполнительный директор, председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин заявил, что настроен на конструктивные переговоры с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Сечин обратил внимание, что "Роснефть" является одним из крупных инвесторов в экономику Беларуси. "Мы являемся участниками акционерного капитала Мозырского НПЗ, у нас есть сеть заправок на территории Беларуси, она небольшая - работают 36 АЗС", - сказал он.

Глава компании отметил, что с радостью принял приглашение белорусского лидера приехать в Минск, как делал это и раньше. "Я очень ценю те доверительные отношения, которые существуют между нами", - добавил он.

Как заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, главной темой встречи является ситуация с поставками нефти из России. "Скрывать нечего - хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Беларуси и России по нефти. Знаю, что вы в курсе дела, но было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше и как работать, в том числе и с "Роснефтью". Потому что по прошлому году вы в Беларусь поставили ни много, ни мало - половину нефти, которую мы покупали в России. Переработали здесь у нас, в Беларуси", - сказал глава государства.

"Отвечая на ваш вопрос, что делать дальше, Александр Григорьевич, надо работать вместе, конечно, - отметил в свою очередь Игорь Сечин. - Мы настроены конструктивно. Я рад, что у меня есть возможность эту тему обсудить вместе с вами".

"Роснефть" - лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности ПАО "НК "Роснефть" являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.-0-