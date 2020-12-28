28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельхозорганизации Беларуси в январе-ноябре увеличили производство молока на 5,7%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"В сельскохозяйственных организациях Беларуси за 11 месяцев выращено 1,631 млн т скота и птицы в живом весе (103,5% к январю-ноябрю 2019-го) и произведено 6,895 млн т молока (105,7%). Средний удой молока от коровы по стране с начала года превысил прошлогодний уровень на 252 кг и составил 4,879 т. Достижение этих показателей обеспечено за счет принятых мер по рациональному расходованию кормов, организации производства продукции в соответствии с технологическими регламентами. Минсельхозпрод совместно с научными организациями страны разработал протоколы технологических процессов, где пошагово регламентируются все операции, которые должен выполнять каждый работник", - рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, в молочном скотоводстве на протяжении последних лет достигнуты одни из самых высоких показателей эффективности в агропромышленном комплексе. Рентабельность продаж молока за 9 месяцев 2020-го составила 22,1% против 19,6% за соответствующий период прошлого года, а реализация молока сорта "экстра" достигла почти 60% против 51,5% в 2019 году. В целом удельный вес реализации молока от общего его объема производства с начала текущего года составил 90,2% с приростом 0,6 процентных пунктов.

Традиционно в лидерах по продуктивности дойного стада - районы с высоким уровнем технологической дисциплины в животноводстве, подчеркнули в Минсельхозпроде. В 44 районах средний удой молока от коровы за 11 месяцев текущего года превысил 5 т, а в 7 районах надоили более 7 т (Гродненский - 8,098 т, Несвижский - 7,655 т, Смолевичский - 7,503 т, Дзержинский - 7,417 т, Брестский - 7,409 т, Мозырский - 7,16 т и Берестовицкий - 7,145 т).

Лидирующую позицию по продуктивности дойного стада по-прежнему сохраняет СПК "Лариновка" Оршанского района, где за 11 месяцев на одну корову надоено 10,948 т молока. Немного уступает по удою, но сохраняет динамику наращивания продуктивности дойного стада УП "Молодово-Агро" Ивановского района Брестской области, где с начала года удой на корову составил 10,862 т молока с прибавкой 911 кг. В СПК имени Деньщикова Гродненского района с начала года удой на корову составил 10,762 т молока с прибавкой 745 кг. Среди сельскохозяйственных организаций Минской области флагманом является филиал "Фалько-Агро" ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" Дзержинского района, где на одну корову за 11 месяцев надоено 10,149 т молока с прибавкой 553 кг.

"Для дальнейшего наращивания темпов производства продукции животноводства Минсельхозпрод совместно с облисполкомами выработал стратегические направления развития на ближайшую и среднесрочную перспективу. Первостепенная роль отводится продолжению работ по освоению ресурсосберегающих и наукоемких технологий", - резюмировали в пресс-службе.-0-