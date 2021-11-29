Сельхозорганизации Беларуси в январе-сентябре нарастили выручку на 13,4%

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельхозорганизации Беларуси в январе-сентябре нарастили выручку от реализации продукции на 13,4%. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году обеспечивается рост эффективности сельскохозяйственного производства. За 9 месяцев в сельскохозяйственных организациях страны к соответствующему уровню 2020 года на 13,4% увеличилась выручка от реализации продукции. Получено Br778 млн прибыли от реализации (рост почти на 24%), чистой прибыли - Br1,3 млрд (рост в 1,4 раза). Рентабельность продаж составила 6,3% против 5,8% за аналогичный период прошлого года", - сказал Александр Субботин.

По его словам, количество убыточных организаций сократилось до 75 благодаря принимаемым мерам по финансовому оздоровлению. Основные инструменты финансового оздоровления для проблемных сельхозорганизаций предусмотрены указами Президента №253 и №399.

Финансовые обязательства сельскохозяйственных организаций страны на 1 октября 2021 года составили Br16 млрд и увеличились к началу года на 9%, при этом отмечается тенденция сокращения просроченных финансовых обязательств по кредитам и займам - снижение на 3,3% к началу года (на Br383 млн).-0-