Субботин: АПК Беларуси наращивает производственный потенциал и расширяет географию экспорта

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. АПК Беларуси наращивает производственный потенциал и расширяет географию экспорта. Об этом заявил заместитель премьер-министра Александр Субботин во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.
"Агропромышленный комплекс Беларуси является одним из приоритетов государственной политики. Это важнейшая сфера деятельности, определяющая не только продовольственную, социальную, но и политическую стабильность в обществе. За последние годы достигнуты существенные результаты. Гарантированы основные критерии продовольственной безопасности, растет производственный потенциал, расширяется география экспорта", - сказал Александр Субботин.
В рейтинге глобальной продовольственной безопасности Беларусь в 2020 году заняла 23-е место в мире, при этом в 2019 году занимала 36-ю позицию. Высоко оценено наличие национальных программ и развитие нормативно-правовых документов в области качества и безопасности продуктов питания (26-я позиция в мире и 18-я в Европе).
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