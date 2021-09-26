Сельхозорганизации и фермерские хозяйства планируют собрать более 900 тыс. т картофеля

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах планируется собрать 913 тыс. т картофеля. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минсельхозпрода.

"В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах ожидаемое производство картофеля составляет 913 тыс. т, овощей - 631 тыс. т и 170 тыс. т плодов и ягод. Кроме того, потребности внутреннего рынка в плодоовощной продукции удовлетворяются за счет ее производства в личных подсобных хозяйствах граждан, где ежегодно выращивается около 5 млн т картофеля, более 1 млн т овощей и около 400 тыс. т фруктов. Значительная часть этой продукции используется для личного потребления, а также реализуется на рынках", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, для насыщения внутреннего рынка отечественной плодоовощной продукцией в период массовой уборки урожая производители активно участвуют в ярмарках, выездной торговле на специально оборудованных торговых площадках, где продукция реализовывается по ценам производителей.

По состоянию на 24 сентября в сельскохозяйственных организациях убрано картофеля 9,6 тыс. га (40% площадей, подлежащих уборке), накопано 261,3 тыс. т клубней при урожайности 271 ц/га, овощей открытого грунта - 2,5 тыс. га (42%), собрано 40 тыс. т продукции при урожайности 286 ц/га.

С учетом широкого ассортимента выращиваемых овощных культур, собрано около 300 т других различных капустных культур (капуста пекинская, кольраби, цветная, брокколи), 443 т кабачков и более 3 тыс. т других овощей, 552 т белорусских арбузов.

Продолжается уборка плодово-ягодной продукции. Так, собрано 19,7 тыс. т плодов и ягод. "Благодаря мерам, принимаемым по наращиванию плодовой продукции за счет закладки промышленных садов, ее производство выросло со 146,2 тыс. т в 2006 году до 183,7 тыс. т в 2020 году", - подчеркнули в министерстве.

В условиях защищенного грунта за январь - август 2021 года произведено 85,9 тыс. т овощной продукции, в том числе огурцов - 34,9 тыс. т, томатов - 49,4 тыс. т, прочих культур (руккола, сельдерей, мята, базилик, петрушка и др.) - 1,6 тыс. т.

"Ежегодное производство картофеля и овощей позволяет в полном объеме обеспечить внутриреспубликанские потребности, а излишки продукции поставлять на экспорт", - добавили в Минсельхозпроде.-0-