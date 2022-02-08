Сельхозорганизации в 2021 году произвели более 7,588 млн т молока

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сельхозорганизациях Беларуси по итогам 2021 года произвели более 7,588 млн т молока. Это на 1,1% больше, чем в 2020 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минсельхозпрода.

При этом по приросту лидирует Могилевская область, там сельхозорганизации увеличили производство молока на 3,6%.

"Самое большое валовое производство молока зафиксировано в Минской области - 1,987 млн т. По среднему надою от коровы лидирует Брестская область - 6569 кг. Для сравнения: в среднем надоено 5412 кг", - отметили в ведомстве.

По данным Минсельхозпрода, на долю сельхозорганизаций приходится 97% произведенного в стране молока.-0-