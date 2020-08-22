Сельхозпредприятия БЖД завершают уборку зерновых культур

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные предприятия Белорусской железной дороги завершают уборку зерновых культур, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В составе БЖД - шесть сельскохозяйственных предприятий: "Рачковичи", "Свитязь", "Радежское", "Авангард", "Выдрея" и "Улишицы-Агро".

Сейчас убрано 86,2% площадей зерновых и зернобобовых культур, или более 8,3 тыс. га, намолочено 34,2 тыс. т зерна при средней урожайности 40,8 ц/га (в 2019 году - 38,1 ц/га). Средняя урожайность по Беларуси в 2020 году - 37,5 ц/га.

В сельхозпредприятиях "Рачковичи" и "Радежское" уборка зерновых и зернобобовых культур завершена. В лидерах по урожайности СХП "Рачковичи" - 54,8 ц/га и "Авангард" - 50 ц/га.

Как отметили в пресс-центре, в период уборочной кампании всестороннюю помощь сельхозорганизациям оказывают предприятия Белорусской железной дороги.

Кроме того, в сельскохозяйственных предприятиях БЖД продолжают заготавливать травяные корма для крупного рогатого скота на зимне-стойловый период. Уже запасено 21,6 тыс. т кормовых единиц (53,1% к плану): 2050 т сена (59,4% к плану), 970 т силоса (1,2% к плану), 72,7 тыс. т сенажа (120% к плану). На одну условную голову скота приходится 17,61 ц кормовых единиц, что на 3,74 ц больше, чем в прошлом году, и на 4,39 ц превышает показатель по стране.-0-