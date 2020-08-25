Сельскохозяйственный цех МТЗ завершает уборку зерновых

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственный цех "Гайна" Минского тракторного завода завершает уборку зерновых, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности.

На 24 августа работники цеха убрали 90% зерновых и зернобобовых культур, валовой сбор составил 8898 т. По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время хозяйством достигнута урожайность 36,6 ц/га, что выше прошлогодней на 10%.

В уборке было задействовано 12 экипажей. На данный момент два намолотили более 1 тыс. т зерна, а на отвозке зерна тысячный рубеж перешли два водителя.

Сельскохозяйственный цех "Гайна" находится в Логойском районе Минской области. Территория хозяйства составляет 7306 га, сельскохозяйственных угодий - 6,2 тыс. га, пахотных земель - 4483 га. Балл сельхозугодий - 25, пашни - 28.

В настоящее время всего в Беларуси осталось убрать менее 8% площадей зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы). В Брестской области убрано 98,5% площадей от плана (334,8 тыс. га), Гродненской - 98,4% (317,5 тыс. га), Минской - 97,2% (475,6 тыс. га), Гомельской - 97,1% (331,5 тыс. га), Могилевской - 83% (275,8 тыс. га), Витебской - 79,4% (291,5 тыс. га). Продолжается уборка гречихи и проса: в целом по Беларуси скошено 9,53% и 15,7% площадей соответственно.-0-