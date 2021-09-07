Семашко и глава "Газпрома" обсудили перспективное энергетическое сотрудничество

7 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рабочая встреча посла Беларуси в России Владимира Семашко и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера состоялась сегодня в Санкт-Петербурге. Информация об этом опубликована в Telegram-канале российского газового концерна, сообщает БЕЛТА.

"Алексей Миллер и Владимир Семашко обсудили текущие и перспективные вопросы энергетического сотрудничества, - говорится в сообщении. - Внимание, в частности, было уделено ходу работ по подготовке газотранспортной системы на территории республики к прохождению осенне-зимнего периода".-0-