Семашко на заседании Комиссии по экономическим вопросам представил концепцию председательства Беларуси в СНГ

20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Под председательством посла Беларуси в России, полномочного представителя Беларуси при Экономическом совете СНГ Владимира Семашко сегодня состоялось первое в текущем году заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства.

Владимир Семашко представил членам комиссии концепцию председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году. Он отметил, что главными целями в период своего председательства Беларусь объявляет: дальнейшее углубление интеграционных процессов на пространстве СНГ с выходом на создание широкой евразийской зоны сотрудничества, в том числе за счет взаимодействия с другими региональными организациями и объединениями; содействие развитию общего экономического пространства, формирование условий взаимного сотрудничества, обеспечивающих всестороннее и сбалансированное развитие всех государств - участников СНГ; укрепление гуманитарных связей, расширение контактов в области науки, образования, здравоохранения, информации, культуры, спорта и туризма. Особый акцент белорусского председательства будет сделан на дальнейшем развитии общего экономического пространства.

"Члены комиссии приняли решение содействовать реализации экономических аспектов концепции председательства Беларуси в Содружестве Независимых Государств в 2021 году. Также по итогам заседания был одобрен план работы комиссии на 2021 год, разработанный по инициативе белорусской стороны", - проинформировали в пресс-службе.

Советом глав государств СНГ 18 декабря 2020 года принято решение о председательстве Беларуси в течение 2021 года в Содружестве Независимых Государств. Председательство осуществляется в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете, Совете постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества, а также в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.-0-