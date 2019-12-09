Семашко раскрыл подробности развязок по поставкам белорусского продовольствия в РФ

9 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил сегодня журналистам некоторые подробности о развязках, найденных президентами Беларуси и России 7 декабря в Сочи, по вопросам снятия имеющихся ограничений на поставки белорусского продовольствия в РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

"После достаточно длительного обсуждения президент России Владимир Путин согласился с тем, что прерогатива или право закрывать, к примеру, мясокомбинаты, молокозаводы должно принадлежать главному ветеринарному врачу Беларуси: он должен разбирать, что так, что не так, - рассказал Владимир Семашко. - И если паче чаяния (возникнут. - Прим. БЕЛТА) спорные какие-то вопросы, то это должно выноситься наверх, например, на общую коллегию Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России. А, может быть, надо создать в Евразийской экономической комиссии какой-то такой орган. Но решили лучше пока на двоих".

Посол отметил, что сейчас стороны должны документально закрепить достигнутые договоренности. "Чтобы это было не просто на словах, а на бумаге - четко, выверено, как должен работать этот механизм", - подчеркнул он.

Владимир Семашко добавил, что данная работа должна быть завершена до встречи президентов Беларуси и России, намеченной на 20 декабря в Санкт-Петербурге.-0-

Семашко: найдены развязки по снятию ограничений на поставки белорусского продовольствия в Россию "Нашли развязку, и соответственно президенты дали поручение министерствам сельского хозяйства России и Беларуси, чтобы найденный компромиссный вариант оформили и прописали в дорожной карте", - сказал посол Беларуси в России Владимир Семашко.

На переговорах в Сочи согласованы дорожные карты по электроэнергетике и таможенной сфере Посол Беларуси в Росси Владимир Семашко напомнил, что по итогам предыдущего раунда переговоров на уровне премьер-министров 19 ноября были согласованы проекты 21 дорожной карты из 31. Таким образом, остаются несогласованными 8 дорожных карт.