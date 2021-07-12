Семашко рассказал о планах по расширению географии полетов "Белавиа"

12 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью агентству РИА Новости рассказал о планах расширения географии полетов авиакомпании "Белавиа", сообщает БЕЛТА.

Дипломат отметил: в условиях действующих ограничений на полеты в страны ЕС и Украину в отношении белорусского авиаперевозчика "Белавиа" задача расширения географии полетов имеет приоритетный характер. "Авиакомпания "Белавиа" уже увеличила частоту полетов в Стамбул, Тбилиси и Батуми, а также количество чартерных рейсов в Египет и Турцию. Прорабатывается вопрос увеличения количества рейсов в Казахстан, - сказал он. - Чтобы обеспечить потребности людей, нам необходимо также активно привлекать иностранных авиаперевозчиков к выполнению полетов в Национальный аэропорт Минск. Ведется такая работа с Объединенными Арабскими Эмиратами, Сербией, Азербайджаном, Катаром", - сказал Владимир Семашко.

По его словам, в ближайшее время ожидается открытие регулярных рейсов кыргызской авиакомпании по маршруту Бишкек - Минск - Бишкек. "Безусловно, мы заинтересованы в увеличении объемов авиасообщения с Российской Федерацией, - подчеркнул Владимир Семашко. - Активно обсуждаем варианты увеличения числа рейсов из Беларуси в российские города. Авиакомпания "Белавиа" прорабатывает открытие регулярных рейсов в Минеральные Воды и Анапу, возобновление полетов в Сочи и Краснодар. Добавлю, что ряд российских авиакомпаний также увеличил количество своих рейсов в Беларусь. Так, с 10 июня "Аэрофлот" увеличил частоту полетов из Москвы в Минск с пяти до 10 рейсов в неделю; "ЮТэйр" увеличил количество рейсов в Минск до трех в неделю (из Самары, Санкт-Петербурга, Калининграда); авиакомпания Nord Wind выполняет рейсы из Калининграда в Минск два раза в неделю".

"Рассчитываем на скорейшее положительное решение вопроса об открытии указанных авиарейсов из Беларуси в Россию оперативным штабом правительства Российской Федерации (по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. - Прим. БЕЛТА)", - подчеркнул посол. Он также выразил надежду, что российская сторона в духе союзнических отношений окажет поддержку в непростой ситуации, сложившейся для национального авиаперевозчика "Белавиа" в условиях политического и экономического давления на Беларусь со стороны европейских стран.

Касаясь расследования инцидента с вынужденной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, Владимир Семашко напомнил, что оно продлено до сентября. "Беларусь предоставила все необходимые материалы, проявила полную транспарентность и детально ответила на все вопросы, - заявил он. - Мы ничего не скрываем. Партнеры же из других стран, да и руководство самой авиакомпании предпочитают придерживаться позиции закрытости, избегают отвечать на неудобные вопросы. Так что подождем решения специально созданной ИКАО комиссии по расследованию этого инцидента. Беларусь рассчитывает на справедливое и объективное расследование".

Говоря о сохраняющихся ограничениях на въезд в Россию автотранспортом для белорусов и на выезд из России российских граждан, посол констатировал, что за последнее время подвижек в их снятии не произошло. "Однако хочу напомнить, что Беларусь не вводила ограничений на передвижение для россиян через белорусско-российский участок границы, в том числе и при въезде их через международные пункты пропуска (с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной), - указал дипломат. - Сложившаяся ситуация полностью зависит от соответствующих решений российской стороны".

"По поводу автомобильного сообщения позиция белорусской стороны заключается в том, чтобы снять существующие ограничения, обеспечив при этом надлежащий эпидемиологический контроль. Можно позаимствовать для этого меры профилактики и контроля, введенные для пассажиров, следующих авиа- и железнодорожным транспортом. Например, разрешить въезжать лицам с отрицательным ПЦР-тестом, а также тем, кто вакцинирован или уже переболел и имеет документальное подтверждение. Вопрос открытый. Мы готовы к дальнейшим действиям и очень ждем соответствующих шагов от российской стороны", - резюмировал Владимир Семашко.-0-

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