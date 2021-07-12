Семашко: конечная цель интеграционных программ - обеспечить стабильный рост благосостояния граждан

12 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Одна из конечных целей обсуждаемого в настоящее время пакета программ по углублению белорусско-российской интеграции - обеспечить стабильный рост благосостояния граждан. Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью агентству "РИА Новости", сообщает БЕЛТА.

"Сегодня союзное строительство переживает новый этап своего развития, подъем, - сказал Владимир Семашко. - По поручению глав государств правительства Беларуси и России подготовили проект плана действий по дальнейшей реализации положений Договора о создании Союзного государства. Документ охватывает практически все сферы нашего взаимодействия. Реализовав его, мы будем иметь принципиально новый, более глубокий формат интеграции, сконцентрированный на развитии экономической составляющей. Одна из его фишек - опережающее построение на евразийском пространстве единых и объединенных рынков. А воплощаться в жизнь план будет через реализацию конкретных отраслевых союзных программ по направлениям совместной работы".

По словам дипломата, пакет интеграционных документов сегодня находится в завершающей стадии согласования. "Следующим этапом станет рассмотрение его на заседании Совета Министров Союзного государства, - сообщил он. - Ну а после этого интеграционный пакет будет вынесен уже на рассмотрение глав государств, а именно - Высшего государственного совета Союзного государства. По моим ожиданиям, все этапы мы должны пройти в этом году, возможно, к середине осени, чтобы уже в 2022 году работать в формате единой экономической платформы Союзного государства".

"Тот пакет интеграционных документов, который мы сегодня обсуждаем, имеет четкие конечные цели: укрепление двусторонних союзнических отношений, создание дополнительных условий для роста экономик и обеспечение стабильного роста благосостояния граждан, - подчеркнул Владимир Семашко. - В процессе дальнейшего углубления интеграции мы основное внимание уделим вопросам экономического взаимодействия двух стран, решая тем самым и такие важные для наших народов вопросы, как занятость, уровень доходов, благосостояние. А каким именно тут будет рост - в цифровом, денежном измерении - сможем подсчитать только после того, как программы заработают".

Посол отметил, что особое значение имеет программа по формированию единой промышленной политики, в рамках которой необходимо провести своего рода перегруппировку всего имеющегося в двух странах промышленного потенциала, соотнести его с ресурсной и научной базой и выработать действия по дальнейшему опережающему развитию предприятий и совместному выходу на рынки третьих стран. "А фундаментом единой промышленной политики станет реализация программ по формированию объединенных энергетических рынков, - заявил он. - Здесь мы надеемся на выравнивание условий деятельности для белорусских и российских предприятий, создание равных, справедливых условий конкуренции".

Дипломат обратил внимание и на программы по формированию совместной аграрной политики. "Тут большое внимание уделяется вопросам продовольственной безопасности, - указал он. - Каждый из нас, как потребитель, ощущает на себе те ценовые колебания, которые происходят то в одной категории товаров, то в другой. Чтобы избежать этого, мы должны быть максимально самодостаточны в обеспечении себя продовольствием. И что важно - по приемлемым ценам".

"Мы также нацелены выйти на реализацию согласованной политики в социально-трудовой сфере, обеспечить дальнейшие гармонизацию и сближение законодательства в области социальной защиты населения, охраны труда, пенсионного обеспечения, еще раз посмотреть на вопрос соблюдения равных прав граждан. В общем, какое из направлений углубления интеграции ни возьми, каждое из них так или иначе касается жизни наших людей, зарплат, пенсий, социальных выплат и мер поддержки", - подытожил Владимир Семашко.-0-