Сенатор: бюджет 2022 года направлен на обеспечение в стране высокого качества жизни

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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет 2022 года направлен на обеспечение в стране высокого качества жизни, заявил БЕЛТА член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Олег Жингель. "Люди - главное богатство страны. Подписанный бюджет направлен в первую очередь на обеспечение в стране высокого качества жизни, - сказал Олег Жингель. - Основными направлениями бюджетной политики в 2022 году остаются социальная защищенность населения, повышение благосостояния граждан, образование, здравоохранение, развитие спорта. Также в приоритете - помощь многодетным семьям, строительство жилья, создание инфраструктуры в населенных пунктах, зарплаты работников бюджетных организаций". Особое внимание уделено здравоохранению. "Предусмотрено приобретение дорогостоящего оборудования, необходимого не только для борьбы с коронавирусной инфекцией, но и для диагностики и лечения других заболеваний. Сохраняются дополнительные выплаты медикам, которые работают с ковидными пациентами", - добавил сенатор.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!