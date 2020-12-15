15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы будут проводить мониторинг цен накануне Нового года, сообщила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец на встрече по актуальным вопросам мониторинга цен с участием Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Белстата, Федерации профсоюзов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цены - одна из тем, которая волнует население. Поэтому Совет Республики продолжает мониторинг цен, как была поставлена задача главой государства. Сегодня на встрече изучим ситуацию на потребительском рынке, все госорганы должны работать в одной связке", - сказала Татьяна Рунец.

В частности, сенаторский корпус считает важным обратить внимание на предновогоднее изменение цен, а также на цены на подсолнечное масло, сахар, гречку и другие базовые товары.

По результатам мониторинга цен информация направляется в Министерство антимонопольного регулирования и торговли для принятия мер реагирования. Например, отметила Татьяна Рунец, таким образом в регионах были отрегулированы цены на крупу. Массовых злоупотреблений сенаторы в торговых сетях не обнаружили.

"Нарушения были по незнанию постановления, которое ограничивает уровень торговой надбавки. Это не носит массовый характер", - пояснила сенатор.-0-