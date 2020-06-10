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10 июня 2020, 17:14

Сенаторы одобрили поправки о договорных сроках репатриации валютной выручки

Фото из архива
Фото из архива

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики сегодня одобрил поправки в законы по вопросам валютного регулирования и валютного контроля. Важная новация состоит в отказе от жестких сроков репатриации валютной выручки в Беларусь. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, который представил законопроект сенаторам, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Калечиц отметил: законопроект фактически представляет собой новую редакцию закона о валютном регулировании и валютном контроле. По сути его подготовка - это завершающий этап модернизации белорусского валютного законодательства, перехода от разрешительной системы к регистрационной по целому ряду инструментов, операций.

"Важная новация - с новым законом мы отказывается от жестких сроков, которые регламентировали репатриацию валютной выручки в Беларусь, - сказал зампред правления Нацбанка. - Теперь эти сроки будут определять сами предприятия. Они смогут при необходимости их гибко менять. Это снизит административную нагрузку на бизнес, повысит эффективность работы и конкурентоспособность предприятий на внешних рынках".

В законопроекте закреплен перечень исключительных случаев разрешенных расчетов в иностранной валюте. "Это случаи, которые либо имеют железное экономическое обоснование либо неизбежны. Во всех остальных случаях как средство платежа должен использоваться белорусский рубль. Это то, за что мы боремся в рамках девалютизации и повышения доверия к национальной валюте", - подчеркнул Сергей Калечиц.

Он напомнил, что ранее для проведения операций, связанных с движением капитала (размещение средств за рубежом, покупка иностранных ценных бумаг) предприятиям и физлицам нужно было получать разрешение в Национальном банке. Это было нужно и для открытия счетов за рубежом. Начиная с 2015 года, после перехода к новому режиму монетарной политики, на гибкое курсообразование, роста доверия к белорусскому рублю необходимость применения такого жесткого регулирования ушла и ряд норм отменили. "Законопроект еще раз закрепляет эти подходы. Плюс он без ограничений разрешает операции капитального характера для физических лиц и открытие счетов за рубежом для предприятий", - добавил Сергей Калечиц. Вместо разрешительного порядка будет использоваться система мониторинга. Физлицам, предприятиям нужно будет просто уведомить Нацбанк через соответствующий портал в электронном виде о характере этих операций.-0-

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