Сенаторы подключатся к мониторингу цен на лекарства

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют разработать механизм по нивелированию влияния роста ставок НДС на цены на лекарства. К этой работе подключатся и сенаторы, сообщила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец сегодня на рабочей встрече с участием МАРТ, Минздрава, РУП "Белфармация", передает корреспондент БЕЛТА.

С 1 января в Беларуси вместо нулевой ставки НДС для лекарств применяется ставка 10%. Татьяна Рунец поддержала предложения МАРТ о проработке механизма по нивелированию влияния НДС на цены. Она также согласилась с позицией Минздрава по поводу того, что невозможно установить единый предельный уровень цен на конкретное лекарство и для отечественных производителей, и для зарубежных. Сенатор считает, что здесь нужен гибкий подход.

"Задача не допустить роста цен на социально значимые товары выше 4,9% по итогам 2021 года поставлена всем органам госуправления, поэтому мы в любом случае должны к этому вместе идти. Сенаторский корпус тоже будет подключаться к этой работе. Определенный опыт у нас в этом плане есть, готовы работать и по лекарствам", - сказала Татьяна Рунец.

По ее мнению, предстоит внимательно проработать стратегию изменения цен с отечественными производителями. С одной стороны, нельзя превышать целевой уровень инфляции, с другой стороны, нужно не допустить ухудшения финансовых показателей компаний, отметила сенатор.-0-