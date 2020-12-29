Сергей Баран назначен директором "БелЭкспо"

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директором республиканского унитарного предприятия "Национальный выставочный центр "БелЭкспо" назначен Сергей Баран. До настоящего времени он в течение года занимал должность замдиректора и исполнял обязанности руководителя, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"В это непростое время, когда массовые мероприятия, особенно международного уровня, проводить крайне сложно, а зачастую просто невозможно, нам удалось сохранить равновесие за счет распределения сил в команде и оптимизации ресурсов. Уверен, что следующий год даст нам возможность провести такие мероприятия, которые позволят восстановить баланс в тех отраслях экономики, на которые особенно повлиял кризис, и укрепить те отрасли, которые на протяжении многих лет являлись приоритетными и наиболее устойчивыми в нашей стране. Ведь выставка - один из сильнейших инструментов бизнеса", - отметил новый руководитель выставочного предприятия.

Директор "БелЭкспо" также поделился новыми стратегическими целями. "Одна из ключевых целей - повышение уровня проведения выставочных и конгрессных мероприятий в нашей стране. Мы будем стремиться к тому, чтобы они соответствовали требованиям Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и были должным образом сертифицированы. Этот вопрос является приоритетным как с точки зрения привлечения иностранных участников, делегаций и инвесторов, так и с точки зрения соответствия уровню будущего Национального выставочного центра", - подчеркнул Сергей Баран. По его словам, актуальным остается вопрос нормативно-правового регулирования выставочно-ярмарочной деятельности и формирования полноценной законотворческой базы в этой области. В сотрудничестве с заинтересованными ведомствами "БелЭкспо" будет инициировать разработку проектов документов, регулирующих деятельность выставочных организаций.

Кроме того, по мнению нового директора, немаловажным является вопрос подготовки кадров. "На сегодняшний день ни один университет страны не обучает специалистов по выставочному менеджменту. Мы постараемся обеспечить методическую базу для дальнейшей подготовки таких специалистов на международном уровне", - сообщил он.

Национальный выставочный центр "БелЭкспо" - ведущее и крупнейшее специализированное выставочное предприятие Беларуси, член Белорусской торгово-промышленной палаты, член Союза строителей. Предприятие реализует более трети выставочных мероприятий, проводимых в стране.-0-

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