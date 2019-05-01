Сев кукурузы в Беларуси проведен почти на половине площадей

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев кукурузы в Беларуси проведен на 492 тыс. га, или на 47,7% запланированных площадей, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Кукуруза на зерно посеяна на 231,9 тыс. га (104% плана), на силос - 260,1 тыс. га (32,1% плана).

Яровой сев в Беларуси проведен на 1883,7 тыс. га, или на 77,1% запланированных площадей. Сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур завершен: посеяно 894,6 тыс. га. Лен-долгунец посеян на 50 тыс. га (97,1% плана), картофель - 16,8 тыс. га (68,5%), овощи - 3,65 тыс. га (65,1%). Завершен сев сахарной свеклы. Ведутся работы по севу однолетних трав (248,2 тыс. га, или 86,7%).

Как сообщалось, в нынешнем году яровой сев планируется провести на 2,4 млн га. Лен-долгунец планируется посеять на площади 51,4 тыс. га, картофель - 24,5 тыс. га, кукурузу - более 1 млн га.-0-