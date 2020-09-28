Северный актив "Белоруснефти" получил промышленный приток нефти на Метельном месторождении

28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый промышленный приток нефти получили на Метельном месторождении в Западной Сибири, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белоруснефти".

Разработкой этой площади занимается северный актив "Белоруснефти" - компания "Янгпур". "На скважине №871 Метельного месторождения получен фонтанный приток водонефтяной смеси. Дебит составил 20 т нефти в сутки. Учитывая сложность геологического строения площади, ее многопластовость, расстояние до существующей инфраструктуры, такой результат можно считать событием для компании", - рассказали на предприятии.

Метельное месторождение разрабатывается с 2017 года. "Основные и наиболее крупные газоконденсатные и газовые залежи актива уже успешно введены в разработку. Ранее испытанные нефтяные залежи дали притоки вязкой, тяжелой и обводненной нефти. Это значительно затрудняет их разработку в суровых климатических условиях Западной Сибири. Процесс освоения осложняет и отдаленность от Метельного месторождения существующей инфраструктуры. Потому успех НК "Янгпур" с получением первого промышленного притока дорогого стоит", - уточнили в пресс-службе.

По оперативной оценке, извлекаемые запасы нефти в этой залежи составляют свыше 400 тыс. т. "Это втрое больше начальных запасов открытого годом ранее Богдановского месторождения. Всего же извлекаемые запасы нефтяных залежей Метельного месторождения оцениваются почти в 900 тыс. т. По плану до конца года новые ресурсы будут поставлены на Государственный баланс запасов полезных ископаемых", - отметили в компании. В дальнейшем необходимо подобрать технологии разбуривания и освоения нефтяных объектов, составить технико-экономическое обоснование строительства инфраструктуры.

Продолжается разработка газа и газового конденсата Метельного месторождения. Суточная добыча газа достигает 2,7 млн кубометров, газоконденсата - 240 т. "Это внушительный рост, который побьет не только прошлогодний рекорд, но и за всю историю предприятия. Во многом благодаря развитию газоконденсатного блока компании "Янгпур" в нынешнем году добыча углеводородного сырья по сравнению с прошлым годом вырастет более чем на 70% и превысит 1,1 млн т в нефтяном эквиваленте", - подчеркнули на предприятии.

ОАО "НК "Янгпур" - нефтегазодобывающая компания. C 2013 года представляет "Белоруснефть" на российском рынке добычи нефти и газа. Ведет поиск, разведку и разработку месторождений Известинского лицензионного участка, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе. Среди основных видов деятельности - добыча нефти, газа, газового конденсата, первичная переработка нефти, поставка углеводородного сырья и продуктов его переработки предприятиям РФ и зарубежных стран. Всего в эксплуатации находится шесть активов. Это Известинское, Восточно-Известинское, Богдановское, Осеннее нефтяные месторождения, а также Вьюжное газоконденсатное и Метельное нефтегазоконденсатное.-0-