СЭЗ "Витебск" в 2021 году планирует построить 3 объекта инженерно-транспортной инфраструктуры

31 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. СЭЗ "Витебск" в 2021 году планирует построить и ввести в эксплуатацию три важнейших объекта инженерно-транспортной инфраструктуры стоимостью около Br25,5 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Все объекты включены в государственную инвестиционную программу 2021 года. Они предусматривают строительство подъездных железнодорожных путей, а также понизительной подстанции 110/10 кВ с воздушной линией электропередачи 110 кВ в секторе №1 СЭЗ на окраине областного центра. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность территории СЭЗ, нарастить энергетическую обеспеченность и улучшить транспортную доступность площадки под потребности действующих предприятий и для реализации перспективных инвестпроектов.

Сегодня проведены необходимые подготовительные мероприятия, Министерство финансов Беларуси открыло финансирование и по некоторым объектам уже началось строительство. Для этого заключены договоры с УКС Витебского облисполкома на выполнение инженерных услуг и с генеральными подрядными организациями, в том числе разработаны графики финансирования и возведения объектов. Кроме того, параллельно актуализируется проектная документация по объекту "Строительство магистральных сетей водоснабжения второй очереди освоения СЭЗ "Витебск". Объект также включен в государственную инвестиционную программу с финансированием в 2022 году.

Одновременно администрация СЭЗ "Витебск" прорабатывает возможности повышения инфраструктурной обеспеченности и других территорий. В частности, в 2021 году началось проектирование новых объектов железнодорожной и энергетической инфраструктуры на площадках в Витебске (сектор №1) и поселке Фариново Полоцкого района (сектор №14). На эти цели будет направлено более Br500 тыс. из средств фонда развития СЭЗ, а финансирование строительства объектов планируется из республиканского бюджета.

Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры позволит активизировать новый инвестиционный цикл в СЭЗ "Витебск" и станет драйвером роста экономики в целом Витебской области, уверены в администрации СЭЗ. Так, с учетом планов по строительству железнодорожных путей учредители компании ООО "ВМГ ВудАрт" решили ускорить возведение вертикально интегрированного деревообрабатывающего комплекса по проекту, рассчитанному на три года, с запуском первого завода по производству щепы уже в 2021 году. На эти цели дополнительно выделено около 9 млн евро. Также повысилась интенсивность переговоров с двумя крупными компаниями VidaXL (Нидерланды) и WoodForce (Швеция), которые проявляют интерес к проектам в сфере деревообработки стоимостью 100 млн евро каждый с планируемым созданием суммарно до 1 тыс. рабочих мест. Таким образом, принятое решение о бюджетном инвестировании в развитие инфраструктуры уже в ближайшем будущем конвертируется в привлеченные иностранные инвестиции, дополнительные преимущественно высокотехнологичные рабочие места и налоговые отчисления, подчеркнули в администрации СЭЗ "Витебск".

Всего в СЭЗ "Витебск" реализуются 56 инвестпроектов с участием инвесторов из 15 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Литвы, Великобритании, Израиля, Кипра, Испании. СЭЗ "Витебск" состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых восемь расположены в Витебске, пять в Оршанском районе, а также по одному в Новополоцке, Поставах и Полоцком районе.-0-