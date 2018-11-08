Сформирован единый перечень предприятий железнодорожного машиностроения ЕАЭС

8 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сформировала единый перечень заинтересованных промышленных предприятий государств - членов Евразийского экономического союза, готовых участвовать в реализации совместных кооперационных проектов в сфере производства промышленной продукции для железнодорожного транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе комиссии.

"Список включает предоставленную уполномоченными органами государств союза информацию о производимых предприятиями товарах с указанием их кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, а также реквизиты и контактную информацию самих предприятий-производителей, - отметили в ЕЭК. - В список включены 62 предприятия из Беларуси, Казахстана и России. Они занимаются производством и поставкой на рынок ЕАЭС подвижного состава и его комплектующих, а также элементов железнодорожной инфраструктуры".

Перечень опубликован на сайте ЕЭК, он будет постоянно дополняться предприятиями, готовыми к сотрудничеству в этой сфере. "Единый перечень станет катализатором для реализации совместных кооперационных проектов, а также будет способствовать созданию цепочек добавленной стоимости на территории союза", - добавили в пресс-службе.-0-