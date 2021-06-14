Широкая денежная масса в Беларуси за май снизилась на 0,3%

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 июня составила Br49,787 млрд, уменьшившись по сравнению с показателем на 1 мая на 0,3%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Объем наличных денег в обороте за май увеличился до Br4,198 млрд (на 1,9%).

Переводные депозиты увеличились на 5,9% до Br5,772 млрд. При этом переводные депозиты физлиц уменьшились на 0,4% и составили на 1 июня Br2,797 млрд, депозиты юрлиц увеличились на 12,5% до Br2,975 млрд.

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br19,499 млрд, увеличившись за май на 5,3%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за май увеличился до Br1,579 млрд (на 1%).

Рублевая денежная масса выросла за прошлый месяц на 5% и на 1 июня составила Br21,078 млрд.

Депозиты в иностранной валюте снизились на 3,9%, составив Br27,223 млрд.-0-