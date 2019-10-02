Шкловское "Домостроение" поставило партию жилых домов в Японию

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Домостроение" РУП "Завод газетной бумаги" (Шклов) осуществил первую поставку комплектов каркасно-щитовых домов в Японию. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая.

Речь пока идет о двух жилых домах площадью 90 и 60 кв.м, а также здании кафе площадью 28 кв.м. Как ожидается, груз доставят к месту назначения к концу октября. Шеф-монтаж зданий проведут специалисты филиала "Домостроение".

Контракт на поставку жилых домов был подписан по итогам визита делегации японских бизнес-кругов на "Домостроение". "Потенциальные заказчики побывали на предприятии еще в прошлом году. Они ознакомилась с технологией производства и качеством домов. Приступив в нынешнем году к реализации проекта по строительству базы отдыха для экологического туризма на острове Окинава, японская компания приняла решение заказать дома из натуральных древесных материалов в Беларуси", - рассказала Ружена Новицкая.

Филиал "Домостроение" - белорусское производство, использующее новейшие технологии и оборудование ведущих европейских производителей для изготовления пиломатериалов хвойных пород, изделий из древесины, бруса клееного, комплектов каркасно-панельных (щитовых) домов и домов из клееного бруса.-0-