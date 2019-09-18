Шпулер: для "Штадлер Минск" очень важен заказ столичного метрополитена

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для предприятия "Штадлер Минск" очень важен заказ столичного метрополитена, заявил во время встречи с первым заместителем премьер-министра Беларуси Александром Турчиным председатель административного совета, владелец компании "Штадлер Рейл Групп" Петер Шпулер, передает корреспондент БЕЛТА.

"Заказ Минского метрополитена - очень важный для нашего предприятия "Штадлер Минск". Мы гордимся, что у нас есть первые поезда метро, которые поставим в ближайшее время. Отрадно, что их не только произвели, но и разработали в Беларуси на нашем предприятии. Метро - важное направление для нас. Мы видим перспективы в поставках вагонов на рынок СНГ и Центральной Европы", - сказал Петер Шпулер.

Петер Шпулер и Александр Турчин

Особенность новых составов - в автоматическом управлении. "Это необычная технология даже для Западной Европы. В конце ноября мы готовы продемонстрировать эти возможности на практике на второй линии метро в Минске", - отметил председатель административного совета.

По словам Александра Турчина, сегодня во время встречи будут обсуждаться проекты, которые уже реализуются и только планируются на территории Беларуси. "Один из важных для меня вопросов - проведение в ноябре масштабного белорусско-швейцарского делового форума. С учетом достаточно интенсивного развития двусторонних отношений я придаю очень большое значение этому мероприятию и хочу просить вас о поддержке в его проведении", - обратился он к Петеру Шпулеру.

Завод "Штадлер Минск" был официально открыт 20 ноября 2014 года. Предприятие входит в состав швейцарской компании "Штадлер Рейл Групп", которая уже более 75 лет является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава. "Штадлер Рейл Групп" имеет также филиалы в Австрии, Австралии, Алжире, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Венгрии, Польше, Чехии, Италии и США.-0-