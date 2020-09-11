Шумилин: вклад отечественной науки в экономику значительно вырос за последние годы

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вклад отечественной науки в экономику значительно вырос за последние годы. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на встрече Президента Беларуси с учеными, передает корреспондент БЕЛТА.

"Значительно вырос вклад науки в экономику. Если в прошлой пятилетке доля белорусских разработок в госпрограмме инновационного развития была 10%, то в текущей - уже 36%, а в следующей пятилетке ставим задачу довести до 50%", - сказал руководитель ГКНТ.

По его данным, объем наукоемкой продукции и технологий, созданных в рамках госпрограмм, в текущей пятилетке превысил Br12 млрд, они поставляются в такие страны, как Китай, Республика Корея, Россия, США, Япония, Германия и другие.

За последние годы также удалось значительно развить инновационную инфраструктуру: созданы 74 отраслевые лаборатории, прежде всего в промышленных холдингах. Например, в лаборатории РНПЦ гигиены и эпидемиологии в условиях коронавируса за короткий срок - в течение 3 месяцев - начали тестировать маски на уровень безопасности.

В стране функционируют 17 технопарков, которые по итогам 2019 года обеспечили выпуск инновационной продукции на Br149 млн, что в 4,4 раза выше уровня 2015 года. "На каждый бюджетный рубль, затраченный на разработки, реализовано научно-технической продукции на сумму более Br16. Объем экспорта наукоемкой продукции достиг в 2019 году $15 млрд и увеличился в 1,5 раза к 2015 году", - привел данные Александр Шумилин.

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